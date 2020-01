Vivarium | il nuovo trailer del surreale film con Jesse Eisenberg (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ecco il trailer di Vivarium, nuovo film com Imogen Poots e Jesse Eisenberg, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 14 maggio distribuito da Notorious Pictures. Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes dello scorso anno, il nuovo film fantascientifico di Lorcan Finnegan con Imogen Poots e Jesse Eisenberg arriverà … L'articolo Vivarium il nuovo trailer del surreale film con Jesse Eisenberg proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Vivarium nuovo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vivarium nuovo