Virus cinese Rientra allarme in Italia | il contagio vero è arrivato in Francia

Virus cinese: il governo francese conferma due casi. Eʼ stata la ministra della Salute Agnes Buzyn ad annunciare la notizia in tv: si tratta di una persona a Bordeaux e una a Parigi. E annuncia: "Ce ne saranno altri". Rientra l'allarme in Italia. Le due donne ricoverate a Bari e Parma con sospetto contagio dal …

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Virus cinese, stanno bene i 202 passeggeri arrivati a Fiumicino provenienti da #Wuhan #coronavirus #ANSA -