Virus cinese | ecco come vengono trasportati i pazienti per evitare i contagi VIDEO

I servizi di emergenza cinesi sono stati ripresi mentre trasportavano un paziente all'interno di un tubo di plastica sigillato evitare la diffusione del coronaVirus. Il filmato mostra degli infermieri che tirano fuori una persona dal retro di un'ambulanza, prima di portarla verso l'ospedale. I funzionari del paese hanno affermato che 20 operatori sanitari sono stati infettati mentre si prendevono cura dei pazienti malati. Non si ferma in Cina l'epidemia del misterioso Virus simile alla Sars, a meno di una settimana dal Capodanno cinese che rischia di diffonderlo in tutto il Paese. Finora sono morte due persone. E secondo esperti dell'Imperial College di Londra i contagi sarebbero molti di più della cinquantina identificati finora e arriverebbero a 1700.

