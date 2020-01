Virus Cina | negativo il test sulla donna ricoverata a Bari

CoronaVirus in Cina - da Wuhan a Pechino : la quarantena si estende. : «Sembra la fine del mondo» si legge sui social network cinesi. La lista di località coinvolte dai blocchi ai trasporti si allunga. Annullati i festeggiamenti per il Capodanno. Chiusi Disney Shanghai e alcune parti della Muraglia Cinese

Virus Cina : 2 casi confermati in Francia - sono i primi in Europa : “Probabile che ce ne siano altri” : Arrivano anche i primi casi in Europa del nuovo coronaVirus che si sta rapidamente diffondendo dalla Cina. Due casi di coronaVirus sono stati confermati in Francia dal ministero della salute, secondo quanto scrive l’Afp su Twitter aggiungendo che sono i primi casi conosciuti di contagio in Europa. Il ministro Agnès Buzyn ha confermato che i due casi sono stati accertati a Bordeaux e a Parigi. Il primo caso, a Bordeaux, è “sotto ...

Virus Cina - donna rientrata da Wuhan ricoverata in ospedale per sospetto contagio : “È influenza”. Francia - due casi confermati : Nessun caso di coronaVirus in Italia. La donna italiana, residente nel Parmense, di ritorno da Wuhan, località cinese epicentro della diffusione del Virus, è stata colpita, secondo le prime analisi, da un Virus influenzale di tipo B che niente ha a che vedere con l’epidemia che sta mietendo vittime nel Paese asiatico. Tornata in Italia, la donna ha accusato lievi sintomi d’infezione alle vie respiratorie. ricoverata nel reparto di ...

Virus Cina : controlli su 2 pazienti a Macerata ma non sono casi sospetti - rientravano dalla Cina : Due persone, ricoverate all’ospedale di Macerata, sono sotto osservazione perché, rientrate recentemente dalla Cina, manifestavano sintomi respiratori meritevoli di approfondimento. Al momento, “nessuno di questi rientra nella definizione di caso sospetto“, secondo le indicazioni emanate nei giorni scorsi dal ministero della salute. Lo fa sapere la Regione Marche, che sottolinea come il servizio sanitario sia comunque ...

Virus Cina - donna rientrata da Wuhan ricoverata in ospedale per sospetto contagio : “È influenza” : Nessun caso di coronaVirus in Italia. La donna italiana, residente nel Parmense, di ritorno da Wuhan, località cinese epicentro della diffusione del Virus, è stata colpita, secondo le prime analisi, da un Virus influenzale di tipo B che niente ha a che vedere con l’epidemia che sta mietendo vittime nel Paese asiatico. Tornata in Italia, la donna ha accusato lievi sintomi d’infezione alle vie respiratorie. ricoverata nel reparto di ...

Virus Cina - due casi confermati in Francia : sono i primi in Europa : sono due i casi di coronaVirus confermati in Francia: si tratta dei primi in Europa. Lo annuncia il governo francese. Un caso è a Bordeaux, nel sud-ovest, l’altro a Parigi. «Il paziente di Bordeaux ha 48 anni – ha detto in tv la ministra della Salute, Agnes Buzyn. – è rientrato dalla Cina, dove è passato da Wuhan. Si è fatto visitare ieri. Da ieri è ricoverato in una camera isolata. È stato in contatto con una deCina di persone ...

Virus Cina - rientra il caso sospetto a Parma : donna in osservazione : Dopo il presunto caso di coronaVirus a Bari, rientrato dopo le prime analisi, un nuovo allarme per un paziente italiano di ritorno in questi giorni da Wuhan e ricoverato a Parma ha destato preoccupazione. Si tratta di una donna, che si trova adesso nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale Maggiore e che per fortuna sarebbe in buone condizioni. Di ritorno dalla località cinese, epicentro della diffusione del Virus (QUI TUTTI GLI ...

CoronaVirus 2019-nCoV. Due casi confermati negli USA - 26 vittime accertate in Cina : ...

Virus Cina - Rezza (Iss) : “Ecco i sintomi e come si cura” : I sintomi del nuovo coronaVirus emerso in Cina “sono tipicamente respiratori: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, affaticamento polmonare. Non ci sono terapie specifiche, quindi la malattia attualmente si cura come i casi di influenza grave, con terapie di supporto, farmaci antipiretici e antinfiammatori, e idratazione. Quando c’è una forma più grave, il paziente viene seguito in rianimazione con il supporto meccanico alla ...

Virus Cina - caso sospetto a Parma : è una donna rientrata da Wuhan : Dopo il caso di Bari, rientrato dopo le prime analisi, c'è un nuovo presunto caso di coronaVirus in Italia. E' una donna di Parma, rientrata in questi giorni da Wuhan, la città da cui è partito il focolaio (COSA SAPPIAMO - I SINTOMI - I Virus DEGLI ULTIMI 25 ANNI: FOTO). La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale Maggiore, è in buone condizione di salute. Di ritorno dalla località cinese ...

Virus Cina - caso sospetto a Parma : una donna ricoverata in ospedale. È rientrata da Wuhan : Nuovo presunto caso di coronaVirus in Italia su una donna di ritorno da Wuhan. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, è in buone condizioni di salute. La donna italiana, residente nel Parmense, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Le Aziende sanitarie di Parma hanno attivato tutte le procedure previste. Il caso è solo sospetto, precisa una nota, e come previsto in ...

Virus Cina - caso sospetto a Parma : donna italiana rientrava da Wuhan : Nuovo presunto caso di coronaVirus in Italia su una donna di ritorno da Wuhan. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, è in buone condizione di salute. Le Aziende sanitarie di Parma hanno attivato tutte le procedure previste. La donna italiana, residente nel parmense, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il caso è solo sospetto, precisa una nota, e come ...

Virus Cina - mobilitati centinaia di medici : secondo caso negli Usa - un sospetto a Bordeaux : Sono 897 i casi accertati in Cina di contagio del nuovo coronaVirus nCOV-2019, mentre i morti si sono attestati a quota 26: e’ l’ultimo bollettino aggiornato alle 22 locali (15 in Italia) diffuso dai media cinesi. Tra le quasi 40 province, regioni e municipalita’ speciali che compongono amministrativamente la Cina, solo il Tibet risulta ancora privo di casi. La Cina ha deciso di mobilitare i suoi medici militari per ...

CoronaVirus - in Cina 26 morti e 897 contagi confermati. Trasporti bloccati per 41 milioni di persone : Sono 897 i casi accertati in Cina di contagio del nuovo Coronavirus nCOV-2019, mentre i morti si sono attestati a quota 26: è l’ultimo bollettino aggiornato alle 22 locali (15 in Italia) diffuso dai media cinesi. Tra le quasi 40 province, regioni e municipalità speciali che compongono amministrativamente la Cina, solo il Tibet risulta ancora privo di casi. Per impedire l’ulteriore diffusione dell’epidemia, le autorità cinesi ...