Virus Cina, donna rientrata da Wuhan ricoverata in ospedale per sospetto contagio: “È influenza” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nessun caso di coronaVirus in Italia. La donna italiana, residente nel Parmense, di ritorno da Wuhan, località cinese epicentro della diffusione del Virus, è stata colpita, secondo le prime analisi, da un Virus influenzale di tipo B che niente ha a che vedere con l’epidemia che sta mietendo vittime nel Paese asiatico. Tornata in Italia, la donna ha accusato lievi sintomi d’infezione alle vie respiratorie. ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Maggiore di Parma, è in buone condizioni di salute. Il laboratorio dell’istituto di Igiene dell’Università di Parma che ha svolto le analisi su tampone orofaringeo della donna ha rivelato che i sintomi accusati dalla paziente non sono collegati all’epidemia cinese. Si attendono comunque ulteriori accertamenti da parte dei laboratori di riferimento per escludere la presenza di coronaVirus. Le Aziende sanitarie ... ilfattoquotidiano

