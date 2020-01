Vieni da me, Arisa a Caterina Balivo: “Ho avuto un grande dolore” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Vieni da me: Arisa fa una dichiarazione spiazzante sulla sua famiglia dopo Il cantante mascherato grande ospite della Cassettiera di oggi a Vieni da me è stata la cantante Arisa, che si è raccontata a 360 gradi a Caterina Balivo parlando della sua vita privata, della sua splendida carriera e della partecipazione a Il cantante mascherato. La cantante di “Sincerità” ha fatto una dichiarazione fortissima nel programma del pomeriggio di Rai 1, dicendo… “Non voglio fare la tv del dolore, ma abbiamo avuto un dolore grosso che ci ha messo alla prova. Per fortuna si è stabilizzato.” Insomma Arisa a Vieni da me ha parlato della sua famiglia e del grande dolore che li ha coinvolti. Subito dopo, però, ha continuato dicendo: “Da un po’ di tempo mi diverto, mi sento libera e non voglio vivere questa roba come un peso”. Arisa, inoltre, ha parlato ... lanostratv

