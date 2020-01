VIDEO Mikaela Shiffrin vince la discesa di Bansko, l’americana torna al successo: battuta Brignone di 18 centesimi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin ha vinto la discesa libera di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La statunitense è tornata al successo dopo un lungo digiuno per i suoi standard visto che nel mese di gennaio non aveva ancora alzato le braccia al cielo, si tratta della sua seconda affermazione in carriera in questa specialità e grazie a questa apoteosi ha allungato ulteriormente in classifica generale. La fuoriclasse americana ha ipotecato la Sfera di Cristallo, adesso ha 280 punti di vantaggio su Federica Brignone che oggi è stata sconfitta per appena 18 centesimi. Di seguito il VIDEO della gara di Mikaela Shiffrin, vincitrice della discesa libera di Bansko. VIDEO Mikaela Shiffrin, VINCITRICE discesa LIBERA Bansko: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere ... oasport

