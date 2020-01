VIDEO Della Monica-Guarise quarti agli Europei di Graz. Riviviamo il programma libero (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato un’ottima quarta posizione agli Europei 2020 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Graz; gli allievi di Cristina Mauri hanno difeso la piazza già ottenuta nello short pattinando un programma solido nei sollevamenti ma leggermente traballante nei lanciati e negli elementi di salto in parallelo, eseguiti in modo falloso. Malgrado le piccole imprecisioni i pattinatori delle Fiamme Oro hanno mostrato un miglioramento notevole rispetto alla prima parte di stagione, fortemente condizionata dall’infortunio alla spalla di Nicole. Riviviamo il programma libero di Nicole e Matteo, interpretato sulle note de “Pilgrims On a Long Journey” di Coeur de pirate e “Saturn by Ryan O’Neal” di Sleeping At Last. IL VIDEO DEL programma libero DI Della Monica-Guarise Clicca qui per seguire OA ... oasport

stanzaselvaggia : A Bibbiano un fiume di sardine (più o meno 5000), nella piazza di Salvini i sostenitori della Borgonzoni circa la m… - pietroraffa : #Cuzzocrea:'Ogni tanto pensa agli innocenti che finiscono in carcere?' #Bonafede:'Gli innocenti non finiscono in c… - Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ Clippino 2 #Salvinicitofona, l’autogol mediatico è della sinistra. Lui s… -