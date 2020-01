VIDEO Boikova-Kozlovskii conquistano l’oro nelle coppie agli Europei di Graz. Riviviamo il programma libero (Di sabato 25 gennaio 2020) Aleksandra Boikova e Dmitri Kozlovskii hanno trionfato agilmente nella specialità delle coppie ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico. I russi hanno incantato la Steiermarkhalle di Graz (Austria) snocciolando un programma libero di altissima caratura, impreziosito da salti lanciati ampi e scorrevoli (triplo flip e triplo rittberger) oltre che da sollevamenti di altissima qualità, ornati da entrate e uscite creative Riviviamo la performance della coppia di San Pietroburgo, interpretato sulle note della colonna sonora di “James Bond“. IL VIDEO DEL PROGRAMMA LIBERO DI Boikova-Kozlovskii Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ISU Figure Skating (free editorial use) oasport

VIDEO Boikova Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : VIDEO Boikova