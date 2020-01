Via la tutela legale da Rousseau per Grillo? Il fondatore M5s e Casaleggio negano: «Ma c’è trattativa in corso» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio, con una nota congiunta smentiscono, come invece ipotizzato quest’oggi da un articolo del quotidiano La Verità, che ci sia stato un vertice fra i due per discutere della revoca delle tutele giuridiche al comico in caso di querele milionarie. «Per l’ennesima volta: non è assolutamente vero che Rousseau abbia tolto la tutela legale a Beppe Grillo – si legge nella nota – nè ha mai avuto luogo il fantomatico incontro in cui tutto ciò sarebbe stato formalizzato». «L’Associazione Rousseau – continua il comunicato – ha sempre garantito la copertura legale a Beppe e continuerà a farlo. Il giornale La Verità anche oggi riporta questa bufala che è stata smentita innumerevoli volte, a partire dal primo giorno in cui è stata inventata ... open.online

