«Vi colpirò forte politicamente, vi farò male». Il vicesindaco leghista di Ferrara attacca Piazzapulita (Di venerdì 24 gennaio 2020) «Vi colpirò forte politicamente, vi farò male, vi farò molto male». Queste le parole scelte dal vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi per rivolgersi a La7. Nella puntata del 23 gennaio, le telecamere di Piazzapulita sono tornate nella città estense. Qui la scorsa settimana l’amministrazione comunale, a guida leghista, è stata travolta da un scandalo. Il giornalista di Piazzapulita Alessio Lasta ha pubblicato un audio in cui il vicecapogruppo della Lega Stefano Solaroli sembrerebbe offrire un posto di lavoro in comune alla consigliera comunale Anna Ferraresi, del suo stesso partito. Dalle parole si capisce come l’offerta di Solaroli sia motivata da ragioni politici. Il posto di lavoro in comune avrebbe costretto la consigliera a dimettersi per incompatibilità dal suo seggio in consiglio comunale. E così il gruppo leghista avrebbe potuto sbarazzarsi della consigliera, ... open.online

