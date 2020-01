Verratti: «Al Psg stiamo facendo una bella stagione» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del NBA Paris Game 2020. Le sue parole Poco prima dell’inizio del NBA Paris Game 2020 dove si sfideranno i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e gli Charlotte Hornets del proprietario Michael Jordan, Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. stagione – «stiamo facendo un bell’inizio di stagione, anzi forse qualcosa in più visto che siamo oramai a metà strada. stiamo bene e speriamo di finire alla grande. Ora ci godiamo il basket, da domani torneremo a pensare al campionato perché avremo una partita importante già domenica». SERIE A – «Il nostro è un campionato importante, è giusto che gli italiani giochino in Italia anche se esistono casi particolari tipo il mio. Anche da qua comunque seguo sempre con piacere la Serie A» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

