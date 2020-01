Veronica Lario "regina del mattone": primo storico incarico da presidente della immobiliare Il Poggio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Prima carica ufficiale in una società italiana per Veronica Lario. Come riferisce il Tempo, l'ex seconda moglie di Silvio Berlusconi è stata nominata pochi giorni fa presidente della Poggio spa, società immobiliare con un capitale di 3 milioni di euro interamente di proprietà della Lario. Una nomina liberoquotidiano

AcCucchi : @vincenzolagana9 @nonleggerlo Chi gli vuole o voleva veramente bene lo ha già fermato più di 20aa fa. Veronica Lari… - misterbarcollo : RT @tempoweb: ??C'è un'eroina in #ForzaItalia ?? #Roma, il #coronarovirus mette in crisi i ristoranti cinesi ?? La svolta di Veronica Lario… - angiuoniluigi : RT @tempoweb: ??C'è un'eroina in #ForzaItalia ?? #Roma, il #coronarovirus mette in crisi i ristoranti cinesi ?? La svolta di Veronica Lario… -