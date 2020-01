Verissimo, Valeria Marini: “Sono innamorata. La Prati? Ha sbagliato” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato a Verissimo e torna a parlare di Pamela Prati. La showgirl sarda è innamorata di Gianluigi Martino, imprenditore che per oltre un anno ha scelto di tenere lontano dai riflettori. “Sono innamorata! – ha confessato la soubrette a Silvia Toffanin -. L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto – ha aggiunto -. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati”. L’incontro fra la Marini e Gianluigi è avvenuto dopo la fine della relazione con Patrick Baldassari che Valeria aveva lasciato a Temptation Island Vip. La showgirl aveva chiuso la love story fra le lacrime, ferita dalle parole dei suo compagno che aveva messo alla ... dilei

zazoomnews : Valeria Marini a Verissimo la grande paura per Pamela Prati: Una cosa più grande di lei. Adesso... - #Valeria… - novasocialnews : Valeria Marini presenta a 'Verissimo' il suo nuovo fidanzato: 'Sono innamorata di Gianluigi' #novasocialnews… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Verissimo” tra gli ospiti Eleonora Abbagnato, Paola Cortellesi, Giulia de Lellis, Eleonora Pedron, Valeria Marin… -