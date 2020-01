Verissimo, Giulia De Lellis sulla nuova storia di Andrea Damante: ‘Vediamo quanto durerà’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e una delle influencer più importanti d’Italia, torna ospite a Verissimo sabato 25 settembre dopo l‘intervista concessa a settembre per presentare il suo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. E visto il tema del romanzo non poteva mancare anche stavolta una domanda sull’ex fidanzato Andrea Damante. A Silvia Toffanin che le chiede del suo attuale rapporto con l’ex, che recentemente ha ritrovato l’amore con Claudia Coppola, l’influencer confida: “Spero sia felice. Vediamo quanto durerà”. E poi a sorpresa rivela che i rapporti tra i due non sono così pessimi come ci si potrebbe aspettare “Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”. Verissimo, Andrea Damante: ‘Ho tradito Giulia De Lellis ... tvzap.kataweb

MontiFrancy82 : A @verissimotv #GiuliaDeLellis : “Andrea Iannone è innocente. Siamo sereni” - MontiFrancy82 : A @verissimotv tra gli ospiti #EleonoraAbbagnato @PaolaCortellesi #GiuliadeLellis #EleonoraPedron @ValeriaMariniVM… - CronacaSocial : Giulia De Lellis a #Verissimo ha parlato della delicata situazione del suo fidanzato #AndreaIannone. LEGGI??… -