Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato Gianluigi a ‘Verissimo’

Valeria Marini a Verissimo presenta il fidanzato Gianluigi Martino : “Sono innamoratissima” : La showgirl è da poco uscita allo scoperto, presentando ai suoi fan la sua ultima fiamma, 17 anni più giovane di lei: Gianluigi Martino ha 35 anni e collabora con una nota società di produzioni televisive. Ad ottobre la coppia hanno festeggiato i primi sei mesi di amore con un viaggio a Belgrado. Valeria Marini è innamoratissima: "Avere vicino lui mi ha aiutato tanto".Continua a leggere

Verissimo - Valeria Marini : “Sono innamorata. La Prati? Ha sbagliato” : Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato a Verissimo e torna a parlare di Pamela Prati. La showgirl sarda è innamorata di Gianluigi Martino, imprenditore che per oltre un anno ha scelto di tenere lontano dai riflettori. “Sono innamorata! – ha confessato la soubrette a Silvia Toffanin -. L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di ...

Valeria Marini attacca Alfonso Signorini : “Questo non è rispetto” : retroscena sul GF VIP : Ieri sera, mercoledì 22 gennaio, Valeria Marini è stata ospite nel programma CR4 di Piero Chiambretti ed ha sparato a zero contro Alfonso Signorini. Nel caso specifico, la showgirl ha commentato la sua apparizione al GF VIP per confrontarsi con Rita Rusic. Ebbene, in merito a questa tematica la protagonista non ha potuto fare a meno di notare un comportamento errato da parte del conduttore. A suo avviso, infatti, le parole pronunciate da Antonio ...

Valeria Marini in guerra con il Grande Fratello Vip | Nuova azione contro Rita Rusic : Dopo l’ingresso della bella showgirl del Bagaglino per un faccia a faccia acceso con l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini chiede una Nuova azione contro Rita Rusic. Non si placa la bufera tra le due e Valeria Marini è in guerra con il Grande Fratello Vip. Cosa chiede, con toni aspri, nel salotto […] L'articolo Valeria Marini in guerra con il Grande Fratello Vip | Nuova azione contro Rita Rusic proviene da www.meteoweek.com.

Grande Fratello vip - Valeria Marini incontra Malgioglio da Chiambretti. Massacro per chi l'ha insultata : Ancora una volta Grande Fratello vip: polemiche, retroscena, colpi di scena. E reazioni. Valeria Marini torna sull'incontro - scontro con Rita Rusic (ex moglie di Vittorio Cecchi Gori) a La repubblica delle donne con Piero Chiambretti. "Alfonso mi ha chiesto di fare questa incursione, sono andata pe