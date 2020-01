Valeria Marini porta il fidanzato a Verissimo: bacio in diretta [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Torna Verissimo con il consueto appuntamento previsto per domani, sabato 25 gennaio, alle ore 16:00 su Canale 5. Come sempre una carrellata di ospiti d’eccezione si racconteranno nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin; domani sarà la volta di Giulia De Lellis e Valeria Marini. La showgirl presenterà, finalmente in pubblico per la prima volta, il suo nuovo fidanzato: «Sono innamorata di Gianluigi. Stiamo insieme da un anno». Dopo aver tenuto il suo nuovo amore lontano dai riflettori per un anno, Valeria Marini sarà ospite in studio da Silvia Toffanin insieme al suo Gianluigi: “Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere ... velvetgossip

