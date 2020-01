Valeria Marini a Verissimo col nuovo fidanzato | “Sono innamorata”

Valeria Marini - il fidanzato Gianluigi Martino ospite a Verissimo : Valeria Marini, presenta sabato 25 gennaio a Verissimo, il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Gianluigi Martino (CHI È), che ha tenuto lontano dai riflettori per un anno: “Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo ...

Antonella Elia attacca Valeria Marini al GF Vip : “Lei una fi*a? Ma dai!” : Valeria Marini attaccata. Antonella Elia al GF Vip: “Lei una fi*a? Ma dai! Nel corso della sesta puntata del GF Vip si è parlato delle offese a Valeria Marini che alcuni inquilini hanno detto durante lo scontro tra la showgirl e Rita Rusic. Antonio Zequila ha pronunciato “È un cesso, è il triplo di Rita Rusic”, appoggiato da Antonella Elia. Pupo ha rimproverato i concorrenti del Grande Fratello Vip sostenendo che questo è un ...

Antonio Zequila lancia lo scoop : “Io e Valeria Marini ci conosciamo in tutti i sensi” : La sesta puntata del Grande Fratello Vip questa sera è più infuocata che mai. Il caso Valeria Marini ha scaldato gli animi in Casae le affermazioni degli inquilini sulla showgirl sarda hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico. Anche Antonello Zequila è stato preso in causa da Alfonso Signorini e, al momento di dire la sua su quanto accaduto, sgancia una bomba inedita sul suo rapporto con la Marini. Antonio Zequila prende parola e ...

Valeria Marini presenta a Verissimo il suo nuovo fidanzato Gianluigi - e su Pamela Prati : «Doveva chiedere scusa» : Valeria Marini presenta a Verissimo il suo nuovo fidanzato Gianluigi, e su Pamela Prati: «Doveva chiedere scusa». Amore a gofie vele per Valeria Marini che dopo essere stata ospite al Grande Fratello Vip arriva sabato pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin. Valeria Marini, ospite domani a Verissimo, presenta per la prima volta il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Gianluigi Martino, che ha tenuto lontano dai riflettori per un anno: «Sono ...

Gianluigi Martino – Valeria Marini : chi è il fidanzato - Instagram - età : Valeria Marini, ospite a Verissimo, presenta per la prima volta il suo fidanzato Gianluigi Martino: chi è, Instagram, età e tutto sulla loro storia Gianluigi Martino e Valeria Marini (fonte foto: Instagram, screenshot) Tra i tanti ospiti attesi nella nuova scoppiettante puntata di “Verissimo”, il programma condotto su Canale 5 dalla bella e brava Silvia Toffanin, c’è Valeria Marini che presenta a tutti il suo fidanzato ...

Valeria Marini a “Verissimo” : «Sono innamorata di Gianluigi. Pamela Prati? Ha sbagliato…» : Ospite della puntata di Verissimo, che sarà trasmessa il prossimo 25 gennaio 2020 su Canale 5, la showgirl Valeria Marini, che da Silvia Toffanin ha presentato il suo nuovo fidanzato Gianluigi, con cui fa coppia da quasi un anno. I due stanno insieme da dodici mesi, ma come raccontato dalla giunonica soubrette, per scaramanzia si è preferito tacere la relazione e venire allo scoperto solo ora. Nel corso dell’intervista la 52enne romana ha ...

Valeria Marini a Verissimo presenta il fidanzato Gianluigi Martino : “Sono innamoratissima” : La showgirl è da poco uscita allo scoperto, presentando ai suoi fan la sua ultima fiamma, 17 anni più giovane di lei: Gianluigi Martino ha 35 anni e collabora con una nota società di produzioni televisive. Ad ottobre la coppia hanno festeggiato i primi sei mesi di amore con un viaggio a Belgrado. Valeria Marini è innamoratissima: "Avere vicino lui mi ha aiutato tanto".Continua a leggere

“Lui è il mio amore”. Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato : ecco chi è : La showgirl Valeria Marini è stata ospite del programma ‘#cr4 La repubblica delle donne’, condotto da Piero Chiambretti, dove ha contestato Alfonso Signorini e la sua conduzione del ‘Grande Fratello Vip’: “Alfonso sta portando il GF Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Non mi sembra che questo è rispetto… è stato eliminato un concorrente una puntata prima per frasi irrispettose. E quindi, se ...

Verissimo - Valeria Marini : “Sono innamorata. La Prati? Ha sbagliato” : Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato a Verissimo e torna a parlare di Pamela Prati. La showgirl sarda è innamorata di Gianluigi Martino, imprenditore che per oltre un anno ha scelto di tenere lontano dai riflettori. “Sono innamorata! – ha confessato la soubrette a Silvia Toffanin -. L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di ...