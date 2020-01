Valencia-Barcellona, Liga: news, pronostico, formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Valencia – Barcellona sabato ore 16:00 Il Valencia e il Barcellona giocheranno al Mestalla una partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato spagnolo. Entrambe vengono da due settimane molto simili, fatte di impegni sportivi condivisi. La trasferta comune in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna, nella seconda settimana di gennaio, si è conclusa anticipatamente per entrambe. In semifinale il Valencia ha perso contro il Real Madrid e il Barcellona il giorno dopo contro l’Atletico. In ragione di quell’impegno, che riguardava Valencia e Barcellona per meriti relativi alla passata stagione, la Coppa del Re di quest’anno è per entrambe le squadre cominciata soltanto dai sedicesimi, proprio in questa settimana. Mercoledì il Valencia a Logroño ha vinto 1-0 ed eliminato il Logroñés, squadra di ... ilveggente

