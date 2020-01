Uova ritirate per “rischio microbiologico”: nel mirino i lotti di tre famosissimi marchi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Uova ritirate per “rischio microbiologico”: nel mirino i lotti di tre famosissimi marchi Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di Uova biologiche fresche di vario calibro per una sospetta contaminazione microbiologica. Le Uova interessate sono vendute con i marchi Amadori, Verso Naura Conad e Cascina Italia. In particolare, le Uova interessate dal richiamo sono tutte identificate dal lotto 5528139926 e dal termine minimo di conservazione 08/02/2020. Sono distribuite nei seguenti formati: Amadori: confezione da 4 Uova; Verso Natura Conad: confezioni da 2 e 6 Uova; Cascina Italia: confezioni da 4 Uova. Come riporta Il Fatto alimentare, tutte le Uova in questione sono state prodotte dall’Azienda Agricola Olivero Claudio, nello stabilimento a Monasterolo di Savigliano, provincia di Cuneo. A scopo cautelativo, si raccomanda di non ... tpi

