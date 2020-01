Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani sfida Tina e si scatena (Di venerdì 24 gennaio 2020) Uomini e Donne: Tina Cipollari viene sfidata da Gemma Galgani e si tira indietro Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Sarà il Trono Over a chiudere la trasmissione condotta da Maria De Filippi prima della pausa del weekend. Oggi Gemma Galgani sfiderà Tina Cipollari in una gara di danza. Inebriata dalla musica, la dama di Torino danzerà davanti alla bionda opinionista, invitandola al centro del palco, ma Tina Cipollari rifiuterà. “Oggi no Maria”. Saranno queste le parole della bionda opinionista che si tirerà indietro. Gemma Galgani al contrario resterà al centro della pista e si scatenerà in un ballo appassionato con Mattia. Ad accogliere la sfida di Gemma Galgani sarà Gianni Sperti che danzerà con Roberta Di Padua, mentre ValenTina M. sceglierà come partner per la gara di ballo Erik, scatenando la reazione di ValenTina Autiero. Uomini e Donne, ... lanostratv

