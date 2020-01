UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 26 gennaio 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) anticipazioni puntata 916 / 917 di Una VITA di domenica 26 gennaio 2020: Celia è molto in ansia per Lucia e rivela a Telmo che teme che la cugina ami l’uomo sbagliato. Il parroco intanto cerca ancora di eVITAre la ragazza. Dopo il fendente a Jordi Barò, Liberto diviene l’eroe del quartiere, nel frattempo un uomo (che dice di chiamarsi Alfonso) chiede di potergli parlare. Casilda alla fine accetta: sostituirà Lolita in un appuntamento con Ceferino e cercherà di farsi baciare. Ma, proprio quando il bacio appare vicino, Ceferino si tira indietro per rispetto della tradizione di Cabrahigo. Samuel dice a Carmen e Lucia che si recherà a Segovia, pur senza spiegare i dettagli del viaggio. Lucia riesce a trovare la donna del ritratto e decide di vederla. Dopo averla incontrata, va a casa di Telmo e gli racconta la storia riguardante il quadro; mentre parlano, l’attrazione ... tvsoap

