Una vita anticipazioni: Lucia innamorata, Telmo pentito. Ad Acacias 38 un terremoto di emozioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cosa succederà nelle due puntate di Una vita in onda nella domenica pomeriggio di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Iniziamo quindi con le ultime news che ci rivelano proprio la trama dell’episodio in onda il 26 gennaio 2020. Una vita ci aspetta alle 14,30 con il primo episodio e andrà in onda come sempre alla domenica, fino alle 16,35 circa. Sta per succedere qualcosa che i fans della soap spagnola si aspettavano: Telmo e Lucia sono molto vicini ed arriverà il bacio…Come reagiranno i due di fronte a questa passione travolgente che non sapranno frenare? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi! UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DEL 26 GENNAIO 2020 Celia è convinta del fatto che Lucia si sia innamorata di un altro uomo e confida i suoi dubbi a Telmo, che dal ... ultimenotizieflash

RaiRadio2 : Qual è la formula della felicità? Lo sanno quelli di @CaterpillarAM! Se ritwitti riceverai una goccia di elisir di… - Capezzone : Fisco, burocrazia, divieti. Su @atlanticomag Roberto Penna su una certa politica che gode a complicare la vita ai c… - Eurosport_IT : La storia da film di Victor Moses, una vita salvata dal calcio ??????? Conosciamo meglio il nuovo acquisto dell'Inte… -