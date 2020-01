Una targa in ricordo presidente Roberto Fiore nella Tribuna Posillipo del San Paolo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Collocata la targa nella Tribuna Posillipo dello stadio San Paolo per ricordare Roberto Fiore, “uomo di sport”, presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967. Una targa nella Tribuna Posillipo dello stadio San Paolo per ricordare Roberto Fiore, “uomo di sport”, presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967. E’ stata collocata sul muro azzurro di uno degli accessi agli spalti nel corso di una manifestazione nata da un’idea del giornalista Marcello Pelillo autore di un libro sulla figura di Fiore e organizzata dall’Ussi Campania-Gruppo ‘Felice Scandone’ e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Napoli. Alla cerimonia, assieme alla signora Carmela De Paola, moglie di Roberto Fiore, e alla figlia Annalisa, erano presenti il vicepresidente Nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, il presidente dell’Ussi Campania, Mario ... 2anews

