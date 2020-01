Una capra nata con un volto umano: le immagini fanno il giro del mondo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Stanno rapidamente facendo il giro del mondo le immagini, che arrivano dall’India, di una capretta nata con una rarissima malformazione genetica che rende il suo viso simile a quello umano. La capretta venerata come una divinità La notizia arriva da Nimodiya, piccolo villaggio di duemila anime a 40 km da Jaipur, capitale dello stato del Rajasthan, in India. Un contadino del luogo, Mukeshji Prajapap, ha caricato online un video che ritrae una capretta dalle sembianze inquietanti. Una evidente malformazione genetica ha modellato il volto dell’animale, rendendo spaventosamente simile a quello di un vecchio dallo sguardo corrucciato. Dal video si può capire come la capretta stia sufficientemente bene da reggersi in piedi e muovere la coda, ma non abbastanza per poter camminare senza inciampare. Inizialmente l’animale ha lasciato gli abitanti del villaggio a dir poco perplessi. ... thesocialpost

San Severo - ecco la prima vittima della pantera nera - Una capra sgozzata a due chilometri dal primo avvistamento : Una capra potrebbe essere stata la prima vittima del grosso felino che si aggira da giorni nelle campagne di San Severo . La pantera nera avrebbe agito all’interno di un’azienda agricola del posto a due chilometri dal suo primo avvistamento . Per essere sicuri che sia stata la pantera nera a aggira i resti della povera capra sono all’esame dell’istituto Zooprofilattico di Foggia. Secondo quanto riferito dagli esperti, la pantera ...

Harry e Meghan - Antonio Caprarica : “Lei è Una donna senza sentimenti. Finirà con un divorzio” : “Non credo neppure per un momento al lato romantico della faccenda. Chiunque sa perfettamente che entrando nella famiglia reale ci sono regole secolari da rispettare. L’ex attrice ne era a conoscenza, ha solo portato pazienza per un po’ e poi ha messo in pratica la sua strategia. Il problema sarà il futuro di Harry “. A parlare così in una intervista rilasciata a Io donna è Antonio Caprarica , corrispondente della Rai da Londra negli ...

Meghan Markle Vs la Regina?/ Caprarica : ''La Meghixit è Una grande buffonata!' : Meghan Markle contro la Regina? Oggi le due si sentiranno al telefono e Antonio Caprarica a Mattino5 rivela: ''La Meghixit è una grande buffonata!'

Carmen Di Pietro e Karina Cascella - lite per gli insulti alla donna con endometriosi : “Sei Una capra” : Carmen Di Pietro aveva offeso una donna malata di endometriosi , malattia che non conosceva. Karina Cascella , furiosa, la attacca nonostante le scuse: 'Sei una capra'. lite furibonda tra Carmen Di Pietro e Karina Cascella sugli insulti alla donna malata di endometriosi . È successo nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso dopo che Carmen , nei giorni scorsi, aveva offeso una donna malata di endometriosi . Quando ha provato a scusarsi nel corso di ...

Carmen Di Pietro e Karina Cascella - scontro sugli insulti alla donna con l’endometriosi : “È colpa della tua ignoranza - sei Una capra” : Non si placano le polemiche per le frasi pronunciate da Carmen Di Pietro a una radioascoltatrice affetta da endometriosi, una malattia invalidante legata al ciclo mestruale, “se non vai al lavoro perché hai il ciclo, non sei degna di essere chiamata donna “, le aveva detto in diretta su una radio romana. Parole per le quali la showgirl si è scusata in tv a Pomeriggio Cinque ma, proprio mentre se ne parlava nel salotto di Barbara ...

Una capra non tocca più il cibo - nessuno capisce il perché ma il motivo è il più banale : Questa vicenda è accaduta nel Ranch di salvataggio di Animal Place in California dove c’era una capra che avevano chiamato mister G, che per sei giorni non ha toccato cibo. Nessun volontario riusciva a capire cosa avesse : non era malata né qualsiasi altra motivazione riusciva a spiegare tale comportamento. Dopo aver indagato hanno scoperto che l’avevano allontanata da un asino che era stato con lei per lunghi dieci anni, ...

