Un ulivo per il Giorno della Memoria (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria la Fondazione Keren Kayemeth LeIsrael Italia Onlus ha donato un ulivo di Gerusalemme, per mantenere viva la Memoria di ciò che è avvenuto durante la Shoah, al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dove fino a domenica 26 gennaio sarà esposta negli spazi del Corner MAXXI la mostra fotografica di Carlo Mogiani “Mano nella Mano”. L’ulivo, nella tradizione ebraica, porta con sé molti simboli e significati, comprese le sue peculiarità: è simbolo di pace, di vita e fratellanza. Come il tempo farà crescere questo ulivo, abbiamo il dovere di far crescere il ricordo e la coscienza. Ogni Giorno farà ricordare le tante vittime della Shoah e i deportati nei campi di concentramento. Sottolineerà il principio della responsabilità, anche individuale, in tragedie come quella dell’Olocausto; sarà un monito, rivolto a tutti, a riflettere ... romadailynews

