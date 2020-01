Un posto al sole, spoiler 27 gennaio 2020: Renato depresso, doccia gelata per Filippo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gli spoiler di Un posto al sole della puntata di lunedì 27 gennaio rivelano che ne vedremo di cotte e crude. Nell’appuntamento numero 5426 saranno ripresi dei vecchi argomenti. Nello specifico si tornerà a parlare di una certa questione d’amore: il triangolo tra Leonardo – Serena – Filippo! Quest’ultimo arriverà a Berlino nel tentativo di riprendersi la sua famiglia, ma l’uomo avrà una doccia gelata. Anche Fabrizio si darà un gran da fare per ricucire il rapporto con Marina la quale sembra essere sempre più vicina a Roberto Ferri. Intanto, vedremo Raffaele molto preoccupato per la salute mentale di Renato il quale sembra essere piombato nel tunnel della depressione. Anticipazioni Un posto al sole, trama lunedì 27 gennaio Marina e Fabrizio avranno modo di rivedersi e lui proverà a riconquistarla facendo il tutto per tutto. Filippo, che ha deciso di ... kontrokultura

sole24ore : Non sarà semplice convincere le persone che la rinuncia alla privacy sul posto di lavoro e l’irruzione degli algori… - KontroKulturaa : Un posto al sole, spoiler 27 gennaio 2020: Renato depresso, doccia gelata per Filippo - - ECeruleo : Uno guarda Don Matteo sperando che le coppie non si lascino perché cristo son cattolici e, invece, si lasciano come in Un posto al sole. -