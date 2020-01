Udinese, visite mediche per Zeegelaar: ora la firma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Udinese, tutto fatto per l’arrivo di Marvin Zeegelaar che questa mattina ha svolto le visite mediche di rito Si muove qualcosa sul mercato anche in casa Udinese. Come riporta TuttoUdinese.it infatti il nuovo acquisto Marvin Zeegelaar questa mattina ha svolto le visite mediche. Ora si trova in sede dei friulani dove dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club di Pozzo. Si attende l’ufficialità nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

