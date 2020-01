Tutto pronto per l’ultima passeggiata spaziale di Luca Parmitano: come seguirla in diretta, orari e dettagli (Di venerdì 24 gennaio 2020) E’ in programma domani un passeggiata spaziale che vedrà protagonisti Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia spaziale Europea, e il collega Andrew Morgan della NASA: i due dovranno completare la sostituzione dell’impianto di raffreddamento del cacciatore di antimateria Alpha Magnetic Spectrometer. Si tratta della 4ª uscita di AstroLuca e AstroDrewMorgan (le precedenti sono avvenute a novembre e dicembre 2019). Contrariamente a quanto era accaduto nelle prime 3 attività extraveicolari, ad avere il ruolo di guida stavolta sarà Andrew Morgan. come seguire la passeggiata spaziale in diretta L’Agenzia spaziale Europea trasmetterà la diretta streaming delle operazioni, a partire dalle 12:15 ora italiana. L’attività extraveicolare seguirà i seguenti orari: 08:00 – Inizio della preparazione all’EVA 12:15 – Inizio della diretta streaming ... meteoweb.eu

matteosalvinimi : Tutto pronto a #Bibbiano, insieme mamme, papà e famiglie che vogliono verità e giustizia. Vi aspettiamo in piazza d… - matteosalvinimi : Buonanotte Amici, e sappiate che sono pronto a tutto pur di riportare a casa questi bimbi, di #Bibbiano e non solo,… - agorarai : Ospedale Sacco di Milano, le attrezzature di massima sicurezza per affrontare malattie infettive. Tutto è pronto pe… -