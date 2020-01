Tumore al seno nell’uomo: aumentano i casi, ecco come riconoscerlo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tumore al seno negli uominiTumore al seno negli uominiTumore al seno negli uominiTumore al seno negli uominiTumore al seno negli uominiTumore al seno negli uominiNel 2019 in Italia i casi diagnosticati di Tumore al seno nell’uomo sono aumentati, sono arrivati tra 500 e 700 secondo le stime di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica, www.aiom.it). Pure se sembrano pochi, 1% della popolazione, rispetto ai casi riscontrati nelle donne, secondo i dati AIRC una donna su 8 sviluppa cancro alla mammella, mentre il problema è arrivato all’attenzione dei più dopo il coming out di Mathew Knowles, il papà di Beyonce, che qualche mese fa ha raccontato la sua esperienza per sconfiggere questa forma di Tumore. L’età più a rischio è tra i 60 e i 70 anni ma sempre più spesso si riscontrano casi sotto i 45 anni per i quali il fattore ereditario gioca un ruolo importantissimo. ... vanityfair

