Tumore al cervello, scoperta una proteina legata all’Alzheimer che può bloccarlo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tumore al cervello, scoperta una proteina legata all’Alzheimer che può bloccarlo Una straordinaria ricerca potrebbe dare preziosi frutti nella lotta al Tumore al cervello. Esisterebbe infatti un modo per frenare l’avanzamento delle forme più letali di questa tremenda malattia. Secondo i giovani autori della scoperta, i ricercatori spagnoli dell’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), il segreto starebbe nella proteina TAU, fra le cause di alcune patologie neurodegenerative come l’Alzheimer. In particolare questa proteina riuscirebbe a frenare l’aggressività dei gliomi, rari tumori maligni del cervello che possono trasformarsi nei più letali glioblastomi. Si tratta di tumori che sono particolarmente resistenti alla chemioterapia e ad altre terapie convenzionali, tanto da portare al decesso del paziente entro 15 mesi. L’importante scoperta che la ... tpi

dragoanton : Tumore al cervello, scoperta la proteina che può bloccarlo. Il team di ricercatori: «Legata all'Alzheimer» - nonstop9981 : Tumore al cervello, scoperta la proteina che può bloccarlo. Il team di ricercatori: «Legata all'Alzheimer» - lacuocagalante : RT @davidedesario: Tumore al cervello, scoperta la proteina che può bloccarlo. Il team di ricercatori: «Legata all'Alzheimer» #solosuLeggo… -