Trump testimonial del movimento Pro-Life: "Sono il difensore dei bambini mai nati" (Di venerdì 24 gennaio 2020) l’incontro al vertice di più alto livello“Ogni bambino è un dono prezioso e sacro. Fin dall’inizio della mia presidenza mi Sono impegnato a difendere le famiglie, anche i bambini non nati che non hanno mai avuto un difensore così forte alla Casa Bianca”. Lo aveva annunciato e lo ha fatto davvero: per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un presidente americano è intervenuto alla Marcia per la Vita, diventando il testimonial del movimento Pro-Life.″È un onore per me essere il primo presidente a partecipare alla March for Life”, ha esordito The Donald, già paladino dell’ultradestra cattolica, con il sostegno di evangelici bianchi e conservatori cattolici. “Quando vediamo un bambino nel grembo materno vediamo la maestosità della creazione di Dio”.Il presidente ha quindi ... huffingtonpost

