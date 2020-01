Trovato il corpo senza vita di Roberta Girotto, la mamma scomparsa da 3 giorni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sui social network è stato diffuso l’appello di una mamma scomparsa a Bovolenta, in provincia di Padova, lo scorso lunedì mattina. Si trattava di una donna di circa 50 anni, di nome Roberta Girotto. Purtroppo è giunta la triste notizia che i ricercatori, ieri pomeriggio, hanno Trovato il corpo senza vita della donna nel fiume Bacchiglione. La prima ipotesi degli inquirenti, per adesso, è il suicidio. Roberta aveva tre figli e quando è scomparsa aveva lasciato tutto a casa, sia al cellulare, sia la sua borsa. Ad avvertire le forze dell’ordine è stata sua figlia, preoccupata dal fatto che sua madre non faceva ritorno a casa. Quest’ultima aveva anche diffuso un appello sui social network, chiedendo aiuto a quante più persone possibile, affinché potessero avvertirla all’avvistamento ... bigodino

salernopost : Si indaga a Pagani sul ritrovamento ieri sera del cadavere di un uomo di circa 45/50 anni, di origini polacche, in… - cronachecampane : Migrante trovato morto a #Pagani: ferite sul corpo - quellodeigatti : questo che racconta di aver trovato un corpo decomposto con la stessa facilità con cui io descrivo la mia cena #chilhavisto -