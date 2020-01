Trasferta per la Folgore Acquavella, tecnico Di Luccio: “Da ora vietato sbagliare” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Acquavella (Sa) – Dopo il turno di sosta, del passato weekend, torna in campo la Folgore Acquavella seconda forza del girone B di Serie C2 regionale di calcio a 5 femminile, con 18 punti dopo 7 partite giocate. La formazione guidata dal tecnico Di Luccio sarà opposta, sabato, al Belvedere, terza della classe con 9 lunghezze raccolte in 8 gare disputate. La sfida metterà opposte, alle ore 20:00 al PalaPuglisi di Battipaglia, le cilentane con miglior attacco del torneo alle locali con la penultima difesa del raggruppamento. La gara, valevole per la decima giornata di campionato, vedrà la Folgore impegnata in Trasferta, dove ha sempre vinto sin ora. A poche ore dalla gara è il jolly Petronilla Di Luccia a parlare a nome della squadra della sfida alle porte: “Dalla prossima giornata -spiega la Di Luccia– non possiamo più ... anteprima24

salvapetti : @Torrenapoli1 @iDennis93 Oltre alle 2 in casa, per la Juve c'era la trasferta con la Roma in lotta per la Champions… - LatinaQTW : In trasferta dalla provincia di Latina a Napoli per gettare rifiuti speciali. Denunciato 58enne - F1Carcarla : @Hazydavey_37 le bottigliette di acqua da 500cl a 35 cent sono diventate LATTINE DI ACQUA da 330 cl a 50 cent (non… -