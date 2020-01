Trails of Cold Steel III: Annunciati gli oggetti cosmetici per Switch (Di venerdì 24 gennaio 2020) NIS America è felice di annunciare cheThe Legend of Heroes:Trails of Cold Steel III per Nintendo Switch™ conterrà 26 cosmetic item in-game gratuiti, tra cui il Rean’s Unspeakable Costume il Juna’s Lloyd Bannings Costume! É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell’Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di Rean Schwarzer, le ombre del passato hanno lasciato il posto ad un nuovo capitolo. Diplomato alla Thors Military Academy, Rean è ora un istruttore presso il Thors Branch Campus, un’accademia di recente apertura che si trova rapidamente sul palcoscenico nazionale. Qui prende il comando una nuova Class VII che guiderà una nuova generazione ... gamerbrain

