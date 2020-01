Traffico Roma del 24-01-2020 ore 17:00 (Di venerdì 24 gennaio 2020) SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO. RAFFICO INTENSO SU TUTTE LE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS, FLAMINIA E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DA SETTEBAGNI SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico E LAVORI TRA L’USCITA LAURENTINA E LO SVINCOLO PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE QUINDI AURELIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. A TORPIGNATTARA INCIDENTE ... romadailynews

