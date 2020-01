Tour Down Under 2020: Caleb Ewan fa doppietta, Bennett battuto in volata. Quinto Dainese (Di venerdì 24 gennaio 2020) Arriva la prima doppietta in questa edizione 2020 del Tour Down Under. Il padrone di casa Caleb Ewan non lascia nessuno scampo agli avversari in volata: l’australiano domina allo sprint e coglie il suo secondo successo di tappa trionfando nella quarta frazione, da Norwood a Murray Bridge di 152.8 chilometri. 41mo successo in carriera per il folletto della Lotto Soudal, il nono nella corsa World Tour di casa. Nessun problema in chiave classifica generale per Richie Porte che resta leader. Fuga di giornata che oggi è partita con qualche chilometro di ritardo: gruppo compatto fino agli sprint intermedi, dove Daryl Impey è andato a prendersi qualche secondo di abbuono. Poi spazio a cinque attaccanti: Joey Rosskopf (CCC), James Piccoli (Israel Start-Up Nation), i due Movistar Sergio Samitier e Jorge Arcas, e Laurens De Vreese (Astana). Plotone che ha gestito la situazione, limitando ... oasport

SpazioCiclismo : Volata perentoria di Caleb Ewan per la seconda vittoria al #TourDownUnder - Cyclingtimenews : Caleb Ewan ???? vince in rimonta su Sam Bennett: secondo successo parziale al #TourDownUnder - MichGPS : La 4 tappa al #TourDownUnder parte da Norwood e arriva a Murray Bridge dopo 152,8 km. Tappa divisa in 2, prima part… -