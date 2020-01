Torino-Atalanta, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Torino-Atalanta è l’anticipo del sabato sera della ventunesima giornata di Serie A. Si affrontano due squadre che hanno perso nell’ultimo turno e che avranno grande voglia di rifarsi: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Torino – Atalanta sabato ore 20:45 L’Atalanta nella scorsa giornata ha perso una partita sulla carta abbordabile contro la Spal, formazione che l’ha messa in difficoltà negli ultimi incroci. E così Gasperini non sarà felice di affrontare un’altra delle poche formazioni di Serie A che recentemente si sono imposte contro l’Atalanta, e cioè il Torino, vincente negli ultimi due precedenti. Sarà una partita molto combattuta, tra due squadre che giocano con la difesa schierata a tre e che puntano molto sul gioco sulle fasce e sul pressing. Il gioco potrebbe essere spesso interrotto per ... ilveggente

