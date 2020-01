Torino – Atalanta | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di sabato 25 gennaio in diretta e streaming (Di venerdì 24 gennaio 2020) La seconda giornata di ritorno di Serie A continua con il match tra Torino e Atalanta. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. Il Torino esce sconfitto dal match contro il Sassuolo, in casa di quest’ultimo, con il risultato di 2 – 1. Sconfitta incredibile per l’Atalanta che, a dispetto del suo campionato, va a perdere contro la Spal, ultima in classifica, per 2 – 1. vince in trasferta a Cagliari con il risultato di 1 -0. Ottimo campionato per il Torino che con i suoi 27 punti si mantiene in una discreta nona posizione, lontano da occhi indiscreti. Incredibile battuta d’arresto dell’Atalanta che nonostante la sconfitta, mantiene ancora la sua quinta posizione a 35 punti; adesso é il momento del riscatto. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Torino – ... nonsolo.tv

