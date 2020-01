Tonali, il Psg sul centrocampista. Attesi osservatori per Brescia-Milan (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tonali, il Psg piomba prepotentemente sul centrocampista. Attesi osservatori al Rigamonti in occasione di Brescia-Milan Le ottime prestazioni regalate da Sandro Tonali, coniugate alla giovanissima età, non posso che far gola a tanti top club europei. Il Psg è quello che, in questo momento, sembra essere più interessato al centrocampista. Nicolò Schira, tramite Twitter, fa sapere sono Attesi degli osservatori della squadra transalpina questa sera al Rigamonti in occasione di Brescia-Milan, per visionarlo al meglio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

