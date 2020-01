Tintín, il cane disabile abbandonato a São Leopoldo, ha molte richieste di adozione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Buone notizie per Tintín, il cane disabile abbandonato a São Leopoldo. Il cucciolone ha ricevuto tantissime richieste di adozione, alcune anche da personaggi molto famosi del mondo della tv e dello spettacolo. A breve, dunque, TinTìn avrà una casa. Qui sotto potete vedere il momento esatto in cui la donna lo aveva abbandonato. Ricordi la storia dolorosa e oltraggiosa del cagnolino Tintin? Questo simpatico e innocente animaletto senza le zampe anteriori è stato gettato in strada mentre cercava disperatamente di seguire la sua proprietaria. Poi si è saputo che il cane è stato abbandonato due volte lo stesso giorno da due persone diverse nella città di São Leopoldo, in Brasile: la donna e suo marito. Adesso per lui ci sono buone novità: ha ricevuto tantissime richieste di adozione che sono valutate dai ... bigodino

