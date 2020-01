Tinder ha annunciato un pulsante di emergenza per le situazioni di pericolo (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'app di incontri ha annunciato l'arrivo di due nuove funzionalità che dovrebbero far sentire più al sicuro gli utenti che si presentano agli incontri: un pulsante di emergenza che chiama i soccorsi in caso di pericolo e un sistema per la verifica delle foto pubblicate, per arginare il fenomeno dei furti di identità. fanpage

