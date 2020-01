TikTok, il Garante per la Privacy lancia l'allarme: "Serve task force europea contro i rischi del social cinese" (Di venerdì 24 gennaio 2020) La piattaforma finisce nuovamente sul banco degli imputati come già accaduto negli Usa. A preoccupare non solo la Privacy ma anche che fine fanno e come vengono utilizzati i dati degli utenti. "Dobbiamo sapere cosa accade e se ci sono pericoli" spiega Antonello Soro repubblica

StartMagNews : Sulla scia delle autorità americane e inglesi, in Italia dopo le prime mosse del #Copasir il Garante per la Privacy… - UilRuaIstat : TikTok, Garante Privacy lancia l'allarme: 'Serve task force europea contro i rischi del social cine… - FrancescoBechis : RT @anis_epis: In una lettera inviata all'autorità Ue il Garante per la Privacy lancia l'allarme sulla protezione dei dati della cinese #Ti… -