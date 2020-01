Ti ricordi…”La legge dell’Euganeo”: la stagione 1994/95 del Padova che sconfisse l’Inter e divenne bestia nera delle grandi squadre (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Non sono queste le partite per fare punti”. Dichiarazione tra le più classiche dei post partita, da tirare fuori quando mister o calciatori di piccole squadre vengono presi a pallate dalle grandi. Dichiarazione sconosciute per Mauro Sandreani e i calciatori del suo Padova in quella stagione 1994-95 che vide i veneti costruire una salvezza proprio sui punti conquistati battendo le big: esattamente venticinque anni fa toccava all’Inter sperimentare la legge dell’Euganeo. I biancoscudati erano tornati in A dopo 32 anni di assenza con Sandreani in panchina e una squadra completamente italiana capace di prendersi il quarto posto del campionato cadetto l’anno prima. Col Padova però al quarto posto era arrivato pure il Cesena, a pari punti: lo spareggio di Cremona lo vinsero i veneti, staccando il biglietto per la A. In massima serie patron Puggina conferma Sandreani e gli ... ilfattoquotidiano

anna_meneghino : E resto sola nel mio angolo la mia stella ha perso il cielo, accarezza quei ricordi tra la luce che ad occhi chius… - ventodellavita5 : #Bergomi che ha la chat di whatsapp dei #CampioniDelMondoDell82 ?????? !!!! E la legge in diretta TV dalla #Balivo !!!… - dbollini : La Gazzetta che ti blocca se hai un AdBlock è la cosa più vicina alla Legge Sirchia che io ricordi. -