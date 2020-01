The Undoing: il primo teaser della serie con Nicole Kidman e Hugh Grant (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il teaser di The Undoing regala le prime sequenze della serie limitata HBO con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant. The Undoing, di cui è stato diffuso il primo teaser, è la nuova serie tv con protagonista Nicole Kidman destinata a HBO dopo il successo di Big Little Lies. Il video promozionale regala qualche anticipazione del progetto che mostrerà l'attrice premio Oscar alle prese con un thriller psciologico ricco di tensione. The Undoing sarà prodotta da David E. Kelley, impegnato anche come showrunner, in collaborazione con Nicole Kidman, Per Saari e Bruna Papandrea. Lo show racconterà la storia della terapista Grace Sachs che sta per pubblicare un libro, ha un matrimonio felice e un figlio che frequenta una scuola privata ... movieplayer

