The Prince: trama, cast e personaggi serie tv in arrivo (Di venerdì 24 gennaio 2020) The Prince: trama, cast e personaggi serie tv in arrivo In produzione per la rete televisiva americana HBO una nuova serie tv animata che porta la firma di Gary Janetti: stiamo parlando di The Prince. Janetti è noto al pubblico per aver lavorato come sceneggiatore dei Griffin e questa volta tenterà un level up di classe diventando il creator di una fiction animata tutta sua. In particolare, lo show si baserà su storie incentrate sulla famiglia reale d’Inghilterra, cavalcando la scia delle notizie riguardanti le vicende di Harry e Megan. Janetti non si è lasciato sfuggire l’occasione e armandosi di carta bianca ha deciso di costruire uno show satirico sui reali sfruttando il piccolo George come “occhi” testimoni della famiglia. Questi metterà alla berlina le azioni dei parenti. In proposito, Sarah Aubrey, presidente dei contenuti originali HBO si è ... termometropolitico

