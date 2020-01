The New Pope, stasera quinto e sesto episodio su Sky (in 4K HDR) e NOW TV (Di venerdì 24 gennaio 2020) Arrivano stasera dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV gli attesissimi nuovi episodi, quinto e sesto, di THE NEW Pope, la serie creata e diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Dopo la sorprendente visita di Marilyn Manson, guest star in Vaticano questa settimana sarà Sharon Stone, che verrà ricevuta in visita privata dal nuovo Papa interpretato da John... digital-news

