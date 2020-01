«The New Pope»: Sharon Stone (a piedi nudi) sfida la Chiesa sui matrimoni gay (Di venerdì 24 gennaio 2020) Paolo Sorrentino, in sede di presentazione, ha negato che The New Pope potesse contenere un giudizio ponderato sulle vicende terrene. «È un racconto di uomini che sbagliano», ha detto, come a voler giustificare l’esistenza di certe scene e, al contempo, assolvere se stesso dalla crudità che per natura contengono. «C’è oggi un’inquietante corsa alla valutazione, alla certezza apodittica, al giudizio. Gli uomini che sbagliano, quelli di cui le parlavo prima, io voglio osservarli. Non giudicarli», ha detto ancora, e credergli, allora, è parsa cosa facile. Ma, di fronte al quinto episodio della serie Sky, in onda venerdì 24 gennaio, ogni più radicata convinzione è venuta meno. LEGGI ANCHE«The New Pope»: così lo scontro tra Bene e Male si fa eterno Sharon Stone, i piedi nudi e l’abito scuro, sfida il Papa, la Chiesa, un’istituzione millenaria il cui ordine sembra dipendere ... vanityfair

NeymarJrSite : Bastidores do novo uniforme ???? PSGxJordan Behind the scenes of the new jersey ???? PSGxJordan @jumpman23 @psg… - poniewozik : THE NEW POPE (dir. Paolo Sorrentino, 2020) - stanzaselvaggia : Toninelli is the new Luca Giurato. -