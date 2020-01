The Goop Lab: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di venerdì 24 gennaio 2020) The Goop Lab: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Oggi 24 gennaio 2020 ha debuttato una nuova docuserie che ha già creato scalpore e critiche non indifferenti: stiamo parlando di The Goop Lab. Lo show ha un totale di 6 episodi dalla durata di circa 30 minuti ognuno e vuole essere un documentario incentrato sul brand di Gwynet Paltrow, appunto “Goop“, azienda di wellness e lifestyle dell’attrice, spesso al centro di numerose polemiche che si fondano sull’inadeguatezza scientifica dei metodi proposti. Polemiche che tuttavia non sembrano smuovere di un millimetro la Paltrow, la quale anzi non aspetta altro che una nuova battaglia di accuse, evento che le concede notorietà e, di conseguenza, un forte aumento delle vendite. The Goop Lab sembra non convincere la critica statunitense, la quale è fermamente convinta che la docuserie non sia altro che ... termometropolitico

MIndispensabile : RT @perochan: Today is the day. Qui inizia il mio viaggio in The GOOP Lab. - perochan : Today is the day. Qui inizia il mio viaggio in The GOOP Lab. - admaioralu : Domani esce The Goop Lab su Netflix ed io sono in Sicilia, senza wifi. Io come resisto una settimana?! -