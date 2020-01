The Batman: il costume di Robert Pattinson sarà qualcosa di mai visto prima nei cinecomic? (Di sabato 25 gennaio 2020) Le riprese di The Batman sono attualmente in corso e online sono apparse delle indiscrezioni sul costume che indosserà Robert Pattinson. Le riprese di The Batman sono in corso e i fan sono in attesa di scoprire i dettagli relativi al costume da eroe che verrà indossato da Robert Pattinson nel nuovo cinecomic tratto dai fumetti della DC. Secondo quanto riporta il sito Batman on Film, Bruce Wayne indosserà un'armatura senza alcun paragone rispetto a quelle mostrate nei precedenti lungometraggi, pur soddisfando le aspettative dei fan. Nel film diretto da Matt Reeves, Robert Pattinson il giovane vigilante in azione a Gotham City utilizzerà per proteggersi delle risorse personali, non usando i gadget tecnologici prodotti dalle Wayne Industries. L'intenzione sembra infatti quella ... movieplayer

